Сухум, 27 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Гражданин России, отдыхавший в Абхазии, утонул во время купания в море в Новом Афоне, сообщает 27 сентября пресс-служба МЧС Абхазии.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

По данным ведомства, погиб 40-летний житель Курска.

Причины трагедии пока не выяснены.

Напомним, ранее посольство России в Абхазии призвало российских граждан, отдыхающих на курортах республики, воздержаться от купания при неблагоприятных погодных условиях и в местах, где купание запрещено.