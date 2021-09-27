Липецк, 27 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Суд оставил без изменений приговор бывшему губернатору и сенатору от Липецкой области Олегу Королёву, которого лишили водительских прав за оставление места ДТП, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на материалы Левобережного районного суда.

Пресс-служба администрации области Губернатор Олег Королев

Защита Королёва заявила, что постановление мирового суда было незаконным, однако в апелляционной инстанции с этими доводами не согласились.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Липецке на несколько видеозаписей попал автомобиль Олега Королёва, неровно ехавший и попавший в несколько ДТП. Они стали причиной скандала, после которого членство Королёва в «Единой России» было приостановлено, а 23 июня он по собственному желанию был лишён полномочий члена Совета Федерации.

Всего на Королёва было составлено три протокола. За выезд на встречную полосу, сбитый дорожный знак и оставление места ДТП его дважды лишили водительских прав и оштрафовали на 15 тысяч рублей.