Липецкий экс-губернатор Олег Королёв останется без водительских прав
Липецк, 27 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Суд оставил без изменений приговор бывшему губернатору и сенатору от Липецкой области Олегу Королёву, которого лишили водительских прав за оставление места ДТП, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на материалы Левобережного районного суда.
Защита Королёва заявила, что постановление мирового суда было незаконным, однако в апелляционной инстанции с этими доводами не согласились.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Липецке на несколько видеозаписей попал автомобиль Олега Королёва, неровно ехавший и попавший в несколько ДТП. Они стали причиной скандала, после которого членство Королёва в «Единой России» было приостановлено, а 23 июня он по собственному желанию был лишён полномочий члена Совета Федерации.
Всего на Королёва было составлено три протокола. За выезд на встречную полосу, сбитый дорожный знак и оставление места ДТП его дважды лишили водительских прав и оштрафовали на 15 тысяч рублей.