Чанша, Китай, 28 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Как осуществить надежную связь в условиях, когда нет доступа к обычной ретрансляции мобильного сигнала? Ответ на этот вопрос, предложенный китайскими специалистами, может стать спасительным для многих людей, оказавшихся в экстренной ситуации. О том, стоит ли этот опыт того, чтобы его перенять, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко. Система, которая позволяет передавать СМС с обычного мобильного телефона через спутник в условиях отключения мобильной связи, была продемонстрирована специалистами Национального университета оборонных технологий из китайской провинции Хунань. Эта система может найти применение не только в условиях аварий и чрезвычайных ситуаций, но и при отсутствии поблизости ретрансляторов, например, в море. Странно, что в России, похоже, решили пойти противоположным путем и в условиях ЧС природного и техногенного характера не расширять, а ограничивать возможности связи для массового пользователя. Такой вывод можно сделать из предложения премьер-министра РФ Михаила Мишустина правительству утвердить соответствующий проект. Но разве можно бросать людей в условиях ЧС без связи с окружающим миром, создавая идеальные условия для распространения слухов и паники? Как заставить российских «приоритетных пользователей» вспомнить, что в России еще живут простые люди, и можно ли это сделать без перемены общественного строя? Читайте статью Владимира Павленко

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Почему в Китае при ЧС расширяют возможности связи, а в России ограничивают?