Вологда, 27 сентября 2021, 19:43 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников назначил на пост своего заместителя, начальника департамента финансов Татьяну Голыгину, занимавшую до сих пор должность главы управления бюджета и межбюджетных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Напомним, ранее должность заместителя губернатора занимала Валентина Артамонова, которая получила депутатский мандат и будет работать в Госдуме.
Как сообщало ИА REGNUM, сенатором от Вологодской области снова избран Юрий Воробьев.