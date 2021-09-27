Вологда, 27 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников назначил на пост своего заместителя, начальника департамента финансов Татьяну Голыгину, занимавшую до сих пор должность главы управления бюджета и межбюджетных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Vologda-region.ru Татьяна Голыгина

«Татьяна Голыгина много лет работает в нашей команде, является грамотным специалистом. Не сомневаюсь, что со всеми возложенными задачами она справится блестяще. Задачи остаются прежними. Бюджет должен сохранять социальную направленность, выполнять функции, которые обеспечат права и защиту наших граждан», — отметил губернатор.

Напомним, ранее должность заместителя губернатора занимала Валентина Артамонова, которая получила депутатский мандат и будет работать в Госдуме.

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