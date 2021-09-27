27 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:04 — REGNUM В США политические разногласия по поводу вакцинации настолько велики, что почти в каждом демократическом штате уровень вакцинации выше, чем в республиканском штате. Статистика подчеркивает, что смертность от COVID-19 в США имеет партийную направленность, отмечает The New York Times.

Вакцинация против коронавируса (сс) The White House

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Пандемия COVID-19 по-прежнему является общенациональным кризисом в Штатах, но худшие его формы, согласно информации либеральных СМИ, концентрируются в «красной», то есть в республиканской Америке.

Издание также указывает, что разрыв в показателях вакцинации между «синими» и «красными» штатами объясняется «либертарианскими» инстинктами многих республиканцев.

«Они понимают свободу как право делать свой собственный выбор, и их возмущает, когда им указывают, что делать», — написал Уильям Галстон для The Wall Street Journal. Напомним, что Республиканская партия в последние десятилетия стала враждебно относиться к научным исследованиям. Такую позицию поддерживает консервативный медиакомплекс, в том числе Fox News, Sinclair Broadcast Group и другие онлайн-издания. В свою очередь либеральные СМИ активно поддерживают вакцинацию и бустерные вакцины.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times. При этом нашлись откровенно бесчувственные граждане, увидевшие выгоду в подобной статистике.

«Ну да, самый «синий» из всех «синих» штатов — Калифорния — имеет самое большое количество заражений COVID-19», — пишет @ClimateGods.

Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США (сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr

«В Нью-Йорке меньше всего вакцинированы этнические/расовые группы — афроамериканцы. Во многих «красных» штатах проживает больше меньшинств», — указывает @YossiGestetner на тот факт, что низкий уровень заболеваемости COVID-19 в демократических штатах может объясняться тем фактом, что «синие» штаты богаче и медицина там более доступна.

«Несмотря на то, что моем штате число вакцинированных составляет 73%, число госпитализаций — 25%. Число случаев заболевания и смертей взлетело до небес…» — рассказывает @rjfrizz.

«Вас беспокоит эта статистика? Единственное, что вызывает у меня беспокойство — это попытка насильно ввести вакцину», — пишет @Macc1G.

«Я бы также добавил, что во многих из этих «красных» штатов более высок уровень заболеваемости среди людей, живущих в сельской местности, где они почти не имеют регулярных контактов с другими людьми (фермеры, сельское хозяйство и т.д.) и не видят необходимости в вакцине», — отмечает @AndySplatz.

Не принуждайте вакцинироваться! Протест в США. (сс) Becker1999

«Я бы хотел переехать в «синий» штат», — пишет @drgrp1471 и получает ответ от @BruhManOng: «Я в нем живу. Это отстой».

«Не хочу показаться бесчувственным, но на данный момент это действительно напрасная борьба с «красными» штатами… это их похороны, возможно, в буквальном смысле слова», — считает @artsytypo.

«Глупо, что правительство продолжает давить на людей, чтобы они прошли вакцинацию. Видимо, мы так и не поняли, что это не работает. Это реальная проблема в вопросе прививок», — отмечает@Iconic_Gamer1.

«Как грустно. Политика превыше человеческих жизней», — указывает @4evrmomof4.

«Меня больше не волнует, если они не пройдут вакцинацию. У меня есть прививка. Если оставить антивакцинаторов на произвол судьбы, генофонд очистится, и общество станет лучше от этого», — злится @thetealady574.

Вакцинация против COVID-19 в США. (сс) Baltimore County Government

«Политический раскол в Америке приведет к тому, что разделение Индии и Пакистана покажется днем рождения восьмилетних детей», —комментирует @DFHobbs.

«Я не уверен, что вижу проблему… Более высокий уровень потери консервативных избирателей, чем либеральных, не повредит демократии. На самом деле это может превратить многие штаты из «красных» в «синие». ФАНТАСТИКА», — считает @AllDeepLearning.

«СМИ помогли сделать ситуацию такой, какая она есть. Новости и печать. Из-за этого я, демократ со стажем, хочу перейти в партию независимых. Я не буду голосовать за демократов, по крайней мере, еще 20 лет. Коррупция с обеих сторон, никаких действий от моей партии, только слова. Республиканцы хотя бы действительно что-то предпринимают», — отвечает @EnsconceTruth.

Демонстрация против вакцинации в США (сс) Elvert Barnes

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что правительство США всеми способами пытается привлечь население к вакцинации от коронавируса, в том числе объявляя миллионные лотереи и обещая оплату образования, некоторые продолжают относиться к вакцине скептически и предпочитают потерять работу, чем получить прививку и «остаться частью матрицы».

Напомним, что около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, отказались от обязательной вакцинации.