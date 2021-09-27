Белград, 27 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. На улице Короля Милана в центре Белграда 27 сентября появились плакаты с надписью «Вучич, верни верблюда». Об этом сообщил корреспондент новостного агентства «Бета».

Верблюд

По словам сотрудника агентства, больше всего плакатов выставлено вблизи здания президиума, где находится кабинет президента Сербии Александра Вучича.

В центре плаката изображен желый верблюд. Красными буквами вокруг изображения напечатано: «Вучич, верни верблюда».

При этом автор плаката не уточняет, какое отношение верблюд имеет к президенту Сербии Вучичу.

Напомним, что на IX саммит стран движения неприсоединения, который прошел в Белграде в 1989 году, ливийский лидер Муаммар Каддафи приехал с шестью верблюдами, которых потом подарил Белградскому зоопарку.