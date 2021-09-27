Ханты-Мансийск, 27 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Югре добыча нефти уменьшилась за год на 1,9 млн тонн. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

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В январе-августе 2021 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа добыли 140,9 млн тонн нефти, что на 1,9 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении ведомства.

Суммарная добыча природного и попутного нефтяного газа за восемь месяцев 2021 года составила 22,1 млрд кубометров, что на 0,8 млн кубометров меньше объемов добычи за аналогичный период 2020 года.