Москва, 28 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Юридическое обеспечение той или иной деятельности в современных условиях может значительно отставать от реальности, особенно если речь идет о бурно изменяющемся секторе деятельности, вроде электронной доставки информации. Как совместить требования законности, потребности пользователей и справедливые условия для участников информационного рынка, если речь идет о «Яндекс», рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький. Агрегатор новостей, выдающий чужие новости, является ли он сам СМИ? Это вопрос, становящийся все более принципиальным, ведь в нынешних условиях попадания всего лишь заголовка новости в «нужный» топ способно значительно повлиять на позиции того или иного СМИ. Особенно если «случайностью и беспристрастностью» начинают злонамеренно управлять. Таким образом, некий условный «автоматический агрегатор» чужих новостей может оказаться в информационном поле поважнее тех, кто эти новости непосредственно «выдает на-гора». И как деятельность такого «автомата» регулировать, если от роли СМИ он всеми силами пытается отказаться? Возможно, здесь поможет новое дополнение закона о СМИ? Читайте статью Андрея Маленького

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Если «Яндекс» не СМИ, то для чего ему новостной сервис?