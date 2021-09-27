Москва, 27 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Бывший солист группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин пошутил над разрезом глаз казахского исполнителя Анатолия Цоя, чем обидел его фанатов. Об этом 27 сентября сообщает издание News.ru.

Ru.apa.az Станислав Костюшкин

Во время телепроекта «Шоумаскгоон» Костюшкин поторопил своего коллегу: «Просыпайся, Толя! По твоим глазам не видно, спишь ты или нет». Как отмечает издание, после этого высказывания пользователи Сети обрушились с критикой на Костюшкина, обвинив его в расизме.

Ранее Стас Костюшкин подал иск на 900 тыс. рублей против певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Причиной стала схожесть песни артистки «Мама, я не зигую» с хитом Костюшкина «Женщина, я не танцую».