Вологда, 27 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Герой России Юрий Воробьев продолжит представлять интересы Вологодской области в Севете Федерации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, сегодня, 27 сентября, его кандидатуру поддержало большинство депутатов регионального Заксобрания.

Council.gov.ru Юрий Воробьев

«Каждый год я подробно отчитывался о своей деятельности в Совете Федерации перед депутатами Законодательного Собрания. Максимальное внимание уделял поддержке и развитию Вологодской области, ее экономике, социальной сфере, — сказал Юрий Воробьев. — Буду продолжать делать все возможное, чтобы наш регион стал одним из приоритетных при осуществлении федеральной государственной политики в вопросах промышленности, социальной сферы, молодежной политики, организации внутреннего туризма и других вопросах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Юрий Воробьёв представляет вологодское Заксобрание в Совете Федерации с 2007 года, с 2008 года он является заместителем председателя Совфеда.