Пекин, 27 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Китай расценивает постройку атомных подводных лодок неядерными государствами как нарушение режима нераспространения ядерного оружия, заявил 27 сентября постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности.

Usni.org Китайский атомный ракетоносец

«Китай выступает против одностороннего подхода к режиму ядерного нераспространения или применения двойных стандартов. … Помощь неядерным странам в строительстве ядерных подлодок не только приведет к активизации гонки вооружений, но и наносит ущерб режиму ядерного нераспространения, равно как и международной, региональной безопасности и стабильности», — сказал постпред Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия и США заключили договор о постройке нескольких атомных подводных лодок для австралийских ВМС.