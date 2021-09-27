Москва, , 20:59 — REGNUM Западные элиты сильно деградировали за последние 20 лет. Об этом 27 сентября заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Как лихорадит элиты западных стран. И вместе с ними их прислужников. На самом деле эти элиты очень сильно деградировали за последние пару десятилетий», — сказал разведчик.

По его мнению, именно это и стало основной причиной газового кризиса в Евросоюзе. Из-за глупого стратегического планирования в странах Евросоюза не хватает запасов газа.

«Они давили на стратегических партнеров в лице нас. В результате испортили отношения с нами. Сейчас им придется к нам прийти. Источники энергии, на которые они рассчитывали, не работают», — отметил Безруков.

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