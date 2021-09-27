Ханты-Мансийск, , 19:31 — REGNUM В Югре 27 сентября зарегистрировали депутатов в Госдуму РФ и думу ХМАО. Об этом сообщает избирком Ханты-Мансийского автономного округа.

Заседание думы ХМАО Dumahmao.ru

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Зарегистрированы депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва Павел Завальный («Единая Россия»), избранный по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222, а также Вадим Шувалов («Единая Россия»), избранный по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223.

Зарегистрированы депутаты думы ХМАО седьмого созыва, избранные по единому избирательному округу (по партийному списку).

1. Василий Филипенко («Единая Россия»),

2. Руслан Проводников («Единая Россия»),

3. Алексей Тулупов («Единая Россия»),

4. Николай Заболотнев («Единая Россия»),

5. Александр Колодич («Общероссийский народный фронт»),

6. Еремей Айпин («Единая Россия»),

7. Александр Новьюхов («Единая Россия»),

8. Лариса Белоцерковцева («Единая Россия»),

9. Оксана Михеева («Единая Россия»),

10. Вячеслав Дубов («Единая Россия»),

11. Алексей Савинцев (КПРФ),

12. Василий Жуков (КПРФ),

13. Александра Глотова (КПРФ),

14. Таги-заде Халид Боюкага оглы (КПРФ),

15. Михаил Селюков (ЛДПР),

16. Виктор Сысун (ЛДПР),

17. Александр Мещангин (ЛДПР),

18. Михаил Сердюк («Справедливая Россия — За правду»),

19. Владимир Зиновьев («Партия пенсионеров»).

Напомним, парламент Югры состоит из 38 депутатов: 19 избираются по единому округу (по партийным спискам), остальные 19 — по одномандатным округам.

По одномандатным округам в думу ХМАО седьмого созыва прошли представители «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму РФ и думу Югры прошли с 17 по 19 сентября 2021 года.

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