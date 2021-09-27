Осло, 27 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Состоялся полноценный релиз кооперативной стратегии в реальном времени DwarfHeim. Об этом 27 сентября сообщает страница проекта в сервисе Steam.

Геймер

Разработчики представили на суд геймеров версию игры 1.0, в которой были исправлены некоторые ошибки. Они добавили в релизный вариант DwarfHeim новых персонажей — гномов с особым набором навыков, кроме того, был полностью переработан режим выживания, в котором игрокам предлагается отбивать волнообразные атаки троллей. Авторы игры выложили в сеть анонсирующий трейлер.

Для справки: разработкой игры занимается норвежская студия Pineleaf. DwarfHeim представляет собой необычную кооперативную RTS, в которой три геймера делят между собой экономические, строительные и боевые задачи. Отметим, что пока игра имеет смешанные отзывы как в категории «Все обзоры», так и в категории «Недавние обзоры».