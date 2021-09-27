Липецк, 27 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Липецке полиция составила протокол на мужчину, который разбил ножом зеркало в лифте многоквартирного дома, сообщил портал Gorod48.

Mr Seb Нож

26 сентября в соцсетях распространилось видео с камеры видеонаблюдения в лифте дома на Елецком шоссе. Ночью неизвестный мужчина с ножом, нецензурно ругаясь, разбил зеркало.

Полиция установила личность героя видеоролика — им оказался житель этого же дома. Его доставили в отделение, где ему потребовалась медпомощь. У мужчины подозревают острый алкогольный психоз.

После произошедшего на жителя дома составили протокол о мелком хулиганстве. Размер причинённого им ущерба устанавливается.