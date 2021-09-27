Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. 27 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бикфалви

Первый мяч в дебюте встречи забил 33-летний румынский атакующий полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви после передачи Бранко Йовичича — 1:0. Через 27 минут Егорычев удвоил преимущество хозяев — 2:0. Голевую передачу записали на Рамазана Гаджимуратова.

Бригада арбитров: Алексей Матюнин | Дмитрий Мосякин | Дмитрий Чельцов | Дмитрий Сафьянов.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Иван Кузьмичев, Алексей Герасимов, Арсен Адамов, Андрей Егорычев, Рамазан Гаджимуратов (Вячеслав Подберезкин, 63'), Денис Кулаков, Бранко Йовичич (Лука Гагнидзе, 87'), Даниэль Мишкич (Рафал Аугустыняк, 68'), Кирилл Колесниченко, Эрик Бикфалви.

«Арсенал»: Антон Коченков, Игорь Смольников, Данил Степанов (Аксель Бьернстрем, 60'), Максим Беляев, Иван Новосельцев, Кирилл Панченко (Зурико Давиташвили, 46'), Эванс Кангва (Кингс Кангва, 69'), Горан Чаушич, Георги Костадинов, Даниил Хлусевич, Евгений Марков.

Статистика матча («Урал"/ «Арсенал»)

Удары 8/5

Удары в створ 7/1

Владение 40%/60%

Угловые 6/7

Нарушения 19/14

«Урал», одержав первую победу в новом сезон РПЛ и набрав шесть очков, временно остался на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с восемью очками остался на тринадцатой позиции.