Москва, 27 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин примет участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Информация об этом появилась на сайте вещателя 27 сентября.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

В рамках шоу Милохин будет исполнять номера на льду в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. В проекте также примут участие телеведущая Ксения Бородина, блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян), исполнитель Никита Пресняков, актриса Агата Муцениеце и многие другие.

Добавим, что первый выпуск шоу «Ледниковый период» выйдет 2 октября 2021 года. Ведущими проекта выступят фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова.