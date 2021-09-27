Владимир, , 19:23 — REGNUM Суд признал незаконным решение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина об увольнении его заместителя Романа Годунина. Об этом ИА REGNUMа сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Роман Годунин Avo.ru

Иск Годунина суд удовлетворил частично. Указ о его увольнении признан незаконным, чиновник восстановлен в должности заместителя губернатора, а с администрации региона в его пользу взыскана заработная плата за вынужденный прогул с 9 июля по 24 сентября — 657 тыс. 215 рублей 20 копеек, а также компенсация морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

Годунин на своей странице в соцсети написал, что возвращается на работу 27 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Роман Годунин был уволен 8 июля за «представление работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу». Он также является фигурантом уголовного дела о незаконном соглашении для победы на торгах на ремонт Рпенского проезда в областном центре.

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