Ижевск, 27 сентября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В Удмуртии 36-летний пешеход погиб в результате наезда двух автомобилей. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по республике.

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Уточняется, что авария произошла 25 сентября на 17 км автодороги село Якшур-Бодья — село Красногорское. Сначала пешехода сбил неустановленный водитель, затем на него совершил наезд 54-летний мужчина за рулем BMW. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 4-м километре объездной дороги Ижевск — деревня Сокол Завьяловского района в темное время суток 20-летняя девушка на автомобиле Nissan совершила наезд на пешехода. Пострадавший скончался на месте аварии.