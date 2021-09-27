Ингушетия, 12 мая, 2012, 15:17 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ингушетии Адам Мальсагов до 1 июня определил сроки представления отраслевых государственных программ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

"В срок до 1 июня необходимо отработать с федеральными министерствами и представить полную информацию о проделанной работе. Государственные отраслевые программы будут определять развитие республики вплоть до 2020 года. Их значимость невозможно переоценить", - заявил вице-премьер в ходе совещания с руководителями министерств и ведомств республики.