Москва, , 19:17 — REGNUM Законопроект о финансовых группах и холдингах внесли в Госдуму сенатор Николай Журавлёв и депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга, к также условия, при которых объединения юридических лиц признаются финансовыми группами или финансовыми холдингами.

В частности, финансовой группой по общему правилу признается объединение юридических лиц, находящиеся под контролем или значительным влиянием финансовой организации, а финансовым холдингом — объединение юридических лиц, находящихся под контролем нефинансовой организации, одним из участников которого является финансовая организация, и доля финансовой деятельности в деятельности которого составляет не менее 40%.

При этом предусматривается создание единой системы регулирования кросс-секторальных объединений на финансовом рынке, при которой определенные действующим законодательством банковские группы и банковские холдинги признаются отдельными подвидами финансовых групп и финансовых холдингов соответственно.

Законопроектом устанавливаются общие требования к деятельности финансовых групп и холдингов (в частности, обязанность уведомлять Банк России об образовании финансовой группы и холдинга, раскрывать информацию о деятельности, составлять и представлять в Банк России отчетность, а также требования к финансовой устойчивости финансовых групп.

Принятие новых требований к деятельности финансовых групп и финансовых холдингов потребует введения в КоАП нового состава административных правонарушений, указали авторы.