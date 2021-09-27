Красногорск, , 19:19 — REGNUM Вакантные мандаты депутатов Московской областной думы политических партий КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия» будут переданы трём представителям этих партий по единому избирательному округу. Соответствующее решение было принято на заседании избирательная комиссия Московской области, сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.

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От КПРФ депутатский мандат получила Татьяна Никитас, от ЛДПР — Владимир Бутенко, а от «Единой России» мандат был вручен Александру Двойных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье с 17 по 19 сентября 2021 года прошли выборы в законодательное собрание региона.

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