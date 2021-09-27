Бишкек, 27 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Киргизии предлагает не ставить клеймо с пробой на золотые ювелирные изделия весом до одного грамма и серебряные — до трех граммов. Об этом сегодня, 27 сентября, заявил директор департамента драгоценных металлов Канатбек Мадумаров на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

Aenigmatis-3D Ювелирное украшение

По словам чиновника, с такой инициативой в минэкономфин обратились представители местной ассоциации ювелиров и производителей драгметаллов.

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Также он отметил, что предлагаемые изменения в законодательство предусматривают предоставление аутсорсинговым компаниям права проводить пробирование ювелирных украшений.

Депутаты выразили мнение, что нововведение может привести к росту мошенничества и повышению рисков того, что рынок Киргизии наводнят поддельные и некачественные ювелирные изделия.

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