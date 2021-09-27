Увельский район, Челябинская область, 27 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Жительница Увельского района Челябинской области лишилась почти миллиона рублей в надежде заработать на инвестициях. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Женщина 1991 года рождения увидела в интернете рекламу о заработке при помощи инвестиций и подала заявку. А затем ей позвонил гражданин, который представился администратором брокерского сайта, и раскрутил жертву на неоднократные денежные переводы. Всего женщина перечислила мошенникам более 920 тыс. рублей, в том числе и взятых в кредит.

Сейчас по факту мошенничества расследуется уголовное дело. Полицейские призывают граждан не вестись на обещания лёгкого заработка.