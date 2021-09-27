Брдо, Словения, , 19:19 — REGNUM Белград готов продолжить диалог с Приштиной, но при этом он не согласен с односторонними действиями косовской стороны. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 27 сентября во время региональной конференции, которая проходит в Словении.

Ивица Дачич Marc Müller. MSC

«Мы не согласны с односторонним актом провозглашения независимости так называемого Косово, мы не согласны с тем, что некоторые государства признали Косово. Мы желаем продолжить диалог, но мы не согласны с односторонними действиями, которые предпринимает Приштина, вызывая напряженность. Эта практика должна прекратиться», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.

Спикер парламента Сербии отметил, что Белград реализовал пункты Брюссельского соглашения, а Приштина смотрит на этот документ как на «несуществующую бумагу». По его словам, Сербия «желает мира, но не позволит, чтобы открытые вопросы, включая вопрос Косово и Метохии, решались насильственным путем».

По мнению Дачича, Евросоюз должен проявить свой авторитет, настаивая на применении всех ранее достигнутых соглашений.

Дачич напомнил, что в Брюсселе стороны договорились о том, что на севере края не будут находится силовики сепаратистского Косово, если это не согласовано с командой KFOR (военной миссией под руководством НАТО в Косово — ИА REGNUM) и если об этом не проинформированы главы сербских муниципалитетов на севере Косово и Метохии. Спикер парламента Сербии поэтому потребовал, чтобы боевики так называемого специального отряда косовской полиции «Росу» покинули север Косово. После этого можно продолжить диалог и искать компромиссное решение, отметил он.

Напомним, что ситуация в Косово и Метохии обострилась 20 сентября, после заявления Приштины о том, что автомобильные номера Сербии уже не действуют на территории края. В этот же день на КПП Ярине и Брняк были направлены боевики «Росу», которые останавливали водителей и требовали от них заменить сербские номера на временные косовские.