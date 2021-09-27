Стокгольм, , 19:52 — REGNUM Партийное отделение «Либералов» в лене Стокгольм считает, что закон «Об инфекционном контроле» должен быть изменен таким образом, чтобы медицинский персонал могли быть уволены, если они откажутся прививаться от COVID-19. Об этом 27 сентября сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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«Если вопрос поставить ребром — стоят ли на первом месте права сотрудника или пациента, то тогда я займу сторону пациента», — заявила в эфире радиостанции министр по вопросам здравоохранения и медицинского в лене Стокгольм Анна Старбринк.

Как отмечают журналисты, в начале сентября региональная администрация Даларны решила изучить возможность отказа нанимать на работу чиновников, если те отказываются прививаться от COVID-19. 27 сентября представители отделения «Социал-демократов» в Стокгольме также решили, чтобы то же самое расследование было проведено в шведской столице.

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