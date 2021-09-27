Мурманск, 27 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил два года на посту главы региона. В соцсетях чиновник опубликовал пост, посвященный успехам своей команды. Подписчики губернатора дополнили картину «ложкой дегтя».

Gov-murman.ru Андрей Чибис

Чибис отметил, что за два года удалось создать 4,5 тысячи рабочих мест и войти в топ-10 в России по трудоустройству. Кроме того, власти достигли и сохраняют уровень средней зарплаты в регионе на 35% выше общероссийского.

«С момента моего вступления в должность и до конца этого года в общей сложности будут: отремонтированы дворовые территории у порядка 650 многоквартирных домов; благоустроены 80 общественных территорий и пространств; установлены 193 детских игровых и спортивных комплекса […] А также, начиная с 2019 и до конца этого года будет отремонтировано 500 километров наших дорог. И на сегодняшний день капитально отремонтированы 656 домов, что позволило улучшить условия проживания почти 87 тысяч жителей области. Впереди предстоит еще очень много работы. Но сегодня я хочу еще раз поблагодарить северян за оказанное доверие, а всех коллег и сотрудников — за работу по развитию нашего Севера. Не сбавляем темпы!», — написал Чибис.

Пост об итогах за день собрал более ста комментариев.

«Откуда такие сказки, во сне приснилось?))) Какой рост зарплат, хоть бы на копейку поднял? Какие рабочие места, одни сокращения вакансий? Уважаемый губернатор, почему в Лиинахамари пребрежная зона является чьей-то собственностью, кто продал государственные земли и где расследования и наказания виновных? «Не сбавляем темпы!» по уничтожению Нашего, родного, Севера…», — высказался Константин Смирнов.

«Достигли и сохраняем уровень средней зарплаты в регионе на 35% выше общероссийского; интересные цифры, учитывая что северная надбавка составляет 80 процентов», — заметил Николай Иванов.

«Андрей Владимирович, вы себя хвалите, а мы северяне не чувствуем ни каких изменений, а тем более улучшений. Медицины нет, капитальный ремонт только деньги собирает, а какие дома ремонтируются и где, этого мы не видим, а в асфальт денег много можно закатать, строя площадки и дороги на которых ежегодно смывается асфальт вместе со снегом. А качество дорог когда будет???», — поинтересовалась Вера Тимкина.

Коснулись мурманчане и темы, которую сам Чибис, вступая в должность губернатора, назвал проблемой номер один — состояние медицины.

«Здравоохранение — поставьте в приоритет ваших задач и ответственности. Все подробно написано в обращениях граждан. Здоровье очень важно и все ваши успехи в проектах и топах перечеркнуты, пока вы не достигнете реальных результатов в восстановлении медицины», — написала Марина Медяная

«Да, медицина у нас… Не хромает, а обездвижена совсем!», — согласилась Марина Наумчук.

«Да, разрушителей, мед персонала было много, за 20 лет, друг друга съедали чуть не с потрохами, а сейчас они спокойно выгуливают друг друга, по алее, наслаждаясь сами собой!!! Это все проходило мимо наших глаз. Семьи врачей, увольнялись, уезжали, вот так мы и остались без квалифицированных врачей, очень обидно», — добавила Зинаида Шеенок.

В числе подписчиков нашлись и те, кто губернатора поддержал:

«Ну в то что кто то из управляющих нашим регионов собирается снижать темпы даже не верится, продуктивность работ видна невооруженным взглядом, особенно с дорогами и благоустройством, отдельное спасибо тем, кто за них отвечает», — написала Елизавета Соловьева

«Хватит ныть — изменения есть и они на лицо!!! Да хочется порядка — давайте начинать с себя!», — Анна Ялтонская.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области в сентябре 2019 года. При явке 35,83% за него проголосовали 60,07% избирателей, или 124,4 тыс. человек. Чибис руководил областью с 21 марта 2019 года, он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора президентом РФ после досрочной отставкиМарины Ковтун.