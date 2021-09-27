Ижевск, 27 сентября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Второй аукцион, который прошел 17 сентября, по продаже акций АО «Удмуртавтодор» не состоялся. Об этом сообщает министерство имущественных отношений Удмуртии.

Pixabay.com Распродажа с аукциона

«Аукцион признан несостоявшейся в связи с отсутствием участников», — говорится в сообщении.

На торги были выставлены 3 183 599 акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Начальная стоимость пакета составляла 3,327 млрд рублей.

Напомним, первый аукцион по приватизации предприятия был объявлен 19 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый аукцион по продаже акций одного из крупнейших предприятий дорожной отрасли в республике также был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. В минимущества Удмуртии не исключали, что в случае повторения ситуации с отсутствием заявок компания может быть продана посредством публичного предложения.

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