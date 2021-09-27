Москва, 27 сентября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Гражданам России и жителям республик Донбасса не стоит посещать Украину даже при наличии веских причин. Об этом 27 сентября заявил кореспонденту ИА REGNUM российский публицист и волонтёр Максим Костин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В настоящее время в связи с обострившейся международной обстановкой и повышением накала боевых действий на линии разграничения не только жителям ЛНР и ДНР, но и жителям России лучше не рисковать и отменить любые запланированные поездки в соседнюю страну, так как это чревато непредсказуемыми последствиями. А для тех, кто принимал активное участие в боевых действиях со стороны независимых республик, визит в «незалежную» может стать последним, что они совершат в своей жизни», — заявил политолог.

«Обескураживающей» назвал эксперт новость о том, что, как сообщили сотрудники погранслужбы Украины, на одном из КПП на границе с Крымом задержан активный участник крымских событий весны 2014-го года.

«Что просто ставит в тупик, так это наличие при себе полного комплекта удостоверений и документов, даже наград, подтверждающих данный статус. Задержанный имел при себе как паспорт Украины, так и паспорт гражданина России», — недоумевает политолог. Непонятным считает политолог то обстоятельство, что это далеко не первый случай подобного рода. «Правда, с полным пакетом документов украинцы пока не задерживали ещё никого. О чём думал гражданин, который попытался пересечь границу, остаётся только догадываться. Такой поступок трудно объясним с точки зрения логики и просто с позиции здравомыслящего, адекватного человека», — пояснил Костин.

Напомним, что после проведения т.н. «Крымской платформы» и визита президента Владимира Зеленского в США ситуация вокруг народных республик обострилась. Как сообщало ИА REGNUM, участники саммита договорились о преследовании российских граждан, оказывавших помощь при возвращении Крыма в состав России.