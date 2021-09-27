Волгоград, 27 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Назначен исполняющий обязанности главы администрации Волгограда. Рабочую встречу с экс-главой города Виталием Лихачёвым провёл 27 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Volgograd.ru Администрация Волгоградской области

Руководить городом поручено Владимиру Марченко, который занимает должность заместителя губернатора Волгоградской области и курирует выполнение задач в сфере строительства, ЖКХ, благоустройства. В числе приоритетов работы замгубернатора также защита прав участников долевого строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталию Лихачёву предложено присвоить звание «Почётного гражданина города-героя Волгограда».