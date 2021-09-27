Волгоград, , 19:40 — REGNUM Губернатор Андрей Бочаров поддержал предложение о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Волгограда» теперь уже бывшему главе администрации Виталию Лихачёву. С инициативой выступили представители ветеранского сообщества, Общественной палаты Волгограда и депутатского корпуса, сообщает 27 сентября пресс-служба администрации региона.

Андрей Бочаров и Виталий Лихачёв Https://www.volgograd.ru

Мэр Волгограда Виталий Лихачёв сложил с себя полномочия и переходит работать в Государственную думу РФ. Губернатор отметил вклад главы города в «системную последовательную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству, созданию современных разноплановых городских общественных пространств».

«Стабилизирована работа сфер городского хозяйства, сделан хороший задел для его развития. При этом мы хорошо понимаем, что проблем в этих сферах остается ещё достаточно, как и в любом другом большом хозяйстве. При непосредственном участии Виталия Лихачёва на территории Волгограда, Волгоградской области организованы и проведены масштабные и знаковые для всей России и Волгоградской области мероприятия: 75-летие Сталинградской Победы, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, 75-летие Великой Победы, целый ряд государственных и международных визитов, мероприятий, встреч, проведённых на самом высоком уровне, неравнодушное отношение и сопричастность к восстановлению исторической справедливости — воссозданию храма Александра Невского», — похвалил работу мэра губернатор.

Андрей Бочаров поддержал общественную инициативу о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Волгограда» Виталию Лихачёву.

Согласно официальным документам, почётное звание присваивается Волгоградской городской думой ежегодно одному гражданину в канун Дня города, но в исключительных случаях и на основании специального ходатайства, их количество может быть увеличено до двух.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Лихачёв заявил о сложении своих полномочий 27 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Волгограда сложил полномочия