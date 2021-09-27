Экс-главу Волгограда предлагают сделать почётным гражданином города
Волгоград, 27 сентября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Губернатор Андрей Бочаров поддержал предложение о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Волгограда» теперь уже бывшему главе администрации Виталию Лихачёву. С инициативой выступили представители ветеранского сообщества, Общественной палаты Волгограда и депутатского корпуса, сообщает 27 сентября пресс-служба администрации региона.
Мэр Волгограда Виталий Лихачёв сложил с себя полномочия и переходит работать в Государственную думу РФ. Губернатор отметил вклад главы города в «системную последовательную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству, созданию современных разноплановых городских общественных пространств».
Андрей Бочаров поддержал общественную инициативу о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Волгограда» Виталию Лихачёву.
Согласно официальным документам, почётное звание присваивается Волгоградской городской думой ежегодно одному гражданину в канун Дня города, но в исключительных случаях и на основании специального ходатайства, их количество может быть увеличено до двух.
Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Лихачёв заявил о сложении своих полномочий 27 сентября.