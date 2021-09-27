Белгород, 27 сентября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Губернатор Вячеслав Гладков 27 сентября отправил в отставку правительство Белгородской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Флаг Белгородской области

После официального вступления в должность Вячеслав Гладков принял первые решения. В соответствии со статьёй 37 Устава Белгородской области региональное правительство сложило свои полномочия, но продолжает работать до формирования нового состава.

Постановлением губернатора полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от правительства Белгородской области, наделён Николай Рыжков, ранее занимавший этот пост.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного губернатора Белгородской области прошла 27 сентября.