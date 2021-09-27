Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В ходе расследования уголовного дела по факту истязания отцом своих троих детей в городе Тосно Ленинградской области органы СКР возбудили еще одно дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Перед законом ответят те, кто должен был не допустить преступления в отношении детей.

Уголовное дело

«Должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тосненского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. В результате бездействия должностных лиц были существенно нарушены права и законные интересы малолетних детей, а также охраняемые законом интересы общества и государства», — сообщили 27 сентября в следственном управлении СКР по Ленобласти.

В настоящее время идут следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Напомним, по данным следствия, мужчина 1975 г.р., отец троих детей 7−9 лет, долгое время причинял физические страдания детям, нанося им побои. Также дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, употреблявшего спиртные напитки.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних»). По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.