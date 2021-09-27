Липецк, 27 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Липецкий областной совет депутатов седьмого созыва 27 сентября провёл совещание, на котором парламентариям вручили удостоверения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсовета.

Prvduma.ru Удостоверение депутата

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

В седьмом созыве облсовета будут работать 42 депутата. Из них 14 избраны по партийным спискам, 28 — по одномандатным округам. Среди парламентариев 13 женщин и 29 мужчин. Самому молодому народному избраннику — 25 лет, старейшему — 71 год.

Из 42 депутатов 23 — представители «Единой России»: Дмитрий Аверов, Павел Путилин, Максим Кавджарадзе, Владимир Богодухов, Равиль Анутов, Владимир Архипенко, Андрей Фролов, Ольга Митрохина, Ольга Корвякова, Елена Шама, Дмитрий Павлов, Геннадий Крутских, Максим Дуев, Сергей Пожидаев, Борис Богатиков, Максим Толстопятов, Владимир Сериков, Екатерина Хрусталева, Татьяна Тинькова, Ирина Долгих, Геннадий Сухоруков, Дмитрий Еремеев и Олег Носов.

В состав облдумы также вошли 15 членов КПРФ: Сергей Токарев, Николай Быковских, Валентина Хромовская, Станислав Качарин, Иван Косилов, Олег Енютин, Татьяна Копылова, Дмитрий Ларин, Александр Ушаков, Анна Фурсова, Александр Атаманенко, Анатолий Шкатов, Юрий Логинов, Алина Старцева и Виталий Пикалов.

Партию «Справедливая Россия — патриоты — за правду» представляет Лариса Ксенофонтова, «Партию пенсионеров за социальную справедливость» — Людмила Яськова, «Новые люди» — Юлия Соловьева и ЛДПР — Анатолий Емельянов.

Первая сессия седьмого созыва назначена на 1 октября.