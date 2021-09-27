Казань, 27 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Из Казани в Пермь и Норильск со 2 октября открываются новые авиарейсы. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарии, перелеты осуществит авиакомпания NordStar.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

Полеты запланированы еженедельно по субботам. Вылеты из Казани намечены в 20:15, прибытие в Пермь в 23:40 по местному времени. В обратный путь борт вылетит в 19:00 (местное время), приземлится в 18:25.

В Норильск из Казани авиарейсы запланированы также еженедельно по субботам в 20:15 с прибытием в 06:30 (местное время). Вылет из Норильска в столицу Татарии состоится в 15:00 по местному времени, прибытие в Казань в 18:25.

Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на самолетах Boeing 737−800.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 15 сентября запустили новые регулярные авиаперелеты по маршруту Казань-Шарм-эль-Шейх.

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