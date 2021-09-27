27 сентября 2021 | Время чтения 8 мин

Законопроект соавторов поправок к Конституции депутата Госдумы Павла Крашенинникова («Единая Россия») и сенатора Андрея Климова о принципах организации публичной власти, закрепляющий сложившиеся тенденции, вызвал широкий резонанс. Эксперты признают, что инициатива – в логике происходящих процессов, но пойдет ли выстраивание жесткой вертикали на пользу?

Ольга Зенькович, , 19:33 — REGNUM Широкий резонанс получил внесенный в Госдуму масштабный законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас внесли инициативу в рамках реализации новых положений Конституции страны. В случае его принятия это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу. В регионах настаивают на широком общественном обсуждении, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории регионов (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого субъекта РФ. Закрепляется, что федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора.

Корректируется система региональных органов власти и совершенствуется их взаимодействие.

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Главы регионов

Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием названия субъекта РФ. При этом прописывается, что Конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица, но при этом вводится специальный запрет на слово «президент» в отношении главы региона. Таким образом, в России останется только один президент, а в Татарии, как и в других субъектах РФ, будет глава.

Он формирует региональное правительство и принимает решение о его отставке. Глава региона может либо самостоятельно возглавить региональное правительство, либо ввести отдельную должность председателя регионального правительства.

Изменяется механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение или выговор. В течение пяти лет после отрешения главы региона от должности президентом РФ такое лицо не может претендовать на эту должность ни в одном субъекте РФ.

Меняются и сроки полномочий — законопроект снимает введенный в 2015 году запрет для губернаторов избираться на два срока подряд, главы регионов смогут работать пожизненно. «Для обеспечения стабильности системы публичной власти» срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается 5 лет — сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет.

Законопроектом корректируются полномочия правительства субъекта РФ с учетом обновленных положений статьи 72 Конституции РФ. Во избежание возможных кризисов в регионах определяется порядок временного исполнения обязанностей высшего должностного лица.

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Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Губернатор на всю жизнь

Норма, дающая возможность возглавлять регион неограниченное число сроков подряд, вызвала дискуссию. Почти сразу же после внесения законопроекта в Госдуму Кремль заявил позицию президента РФ Владимира Путина.

«Конечно, Путин сторонник сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру. Практически в большинстве вопросов Путин сторонник сбалансированного подхода», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тут же предложил свой вариант — аналог «ярлыка на княжение»: «Президент сам назначает главу региона и определяет срок его полномочий: 5, 7, 10 лет — сколько сочтет нужным. Но при этом в любой момент может отправить его в отставку. Чтобы он не думал о том, как ему переизбираться, а думал о деле, спокойно работал».

В регионах же свое видение. Так, например, омский политолог, общественный деятель Сергей Кондаков убеждён, что губернаторы регионов заслуживают оставаться в должности более двух сроков подряд, если работают эффективно.

«Главный критерий оценки губернатора — его КПД в экономическом развитии региона. А вот меры по снятию «тормозных» (особенно тех, кто только и занимается вышибанием денег в Москве) нужно искать, проработать варианты. Но это уже другая тема», — сказал Кондаков.

Законопроект встревожит москвичей, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), имея в виду отношение некоторых жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину. Однако он рекомендует не поддаваться тяжелым мыслям — «этот закон не делает глав регионов бессмертными, на всё Божья воля…»

Отказ от каких-либо ограничений на количество сроков нахождения на высшей должности для глав регионов обернётся застоем в региональных элитах, уверен политолог и политический технолог Александр Ершов.

«Обнуление, которое началось в прошлом году, логически продолжилось в виде этого законопроекта, но уже на региональном уровне. Я не думаю, что это принесёт положительные плоды в тех регионах, где и так, в силу долгого правления одной и той же элиты, система сдержек и противовесов давно не работает», — рассуждает эксперт.

Государственная дума Duma.gov.ru

Заксобрания…

Законопроектом предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ — независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Государственной думы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте.

Для унификации законодательной процедуры вводится специальная статья о порядке внесения регионами законопроектов в Государственную думу.

С учетом региональной практики перечень субъектов права законодательной инициативы в региональных парламентах дополняется прокурорами субъектов РФ.

Кроме того, законопроект синхронизирует работу региональных парламентов с работой глав регионов — вводятся равные пятилетние сроки полномочий для губернаторов и региональных заксобраний.

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… И законы

Для региональных законов устанавливается общее правило: законы субъекта РФ вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если ими не установлен другой порядок вступления их в силу.

Если законодательный орган региона примет закон, противоречащий Конституции РФ, федеральным законам, и это противоречие будет установлено судом, но заксобрание его не устранит в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда, то глава региона сможет принять решение о роспуске заксобрания субъекта РФ.

Одновременно прокуроры субъектов РФ наделяются полномочием вносить законопроекты в региональные заксобрания.

В целях унификации законодательной процедуры предлагается отдельная статья, предусматривающая порядок внесения законодательными органами субъектов РФ законопроектов в Государственную думу.

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Павел Крашенинников Duma.gov.ru

Полномочия регионов и споры

Большое число норм законопроекта посвящено полномочиям субъектов РФ. Перечень собственных полномочий регионов по предметам совместного ведения пересмотрен и укрупнен, как пояснил один из авторов депутат Госдумы Крашенинников, для исключения их избыточной детализации и некорректного истолкования на местах.

Скорректированы положения по собственности субъекта РФ, определены основы порядка учета его имущества.

Определяется статус финансового органа субъекта РФ, который является обязательным органом, и непосредственно устанавливается порядок назначения его руководителя с участием Минфина России.

Исключаются нормы, детально регулирующие бюджетный процесс. В этой части предусмотрена отсылка к Бюджетному кодексу.

Инициатива, кроме того, дает органам власти региона право обращаться в Госсовет для разрешения споров.

Федеральные территории

Проект нового закона о региональной власти не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий. Одновременно, согласно законопроекту, «федеральным законом могут быть установлены особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения».

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

От федерализма к…

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников отметил, что внесённый в Госдуму законопроект о работе региональных органов госвласти и полномочиях субъектов РФ, в случае его принятия, сделает политическую систему России более близкой к унитарной модели и менее федералистской.

«Логика в этом есть, потому что это и так сейчас происходит. С другой стороны, это, конечно, меняет и расклад сил, и идеологию, которая была в создании федерации Российского государства. Мы всё дальше уходим от федерации», — рассуждает политолог.

На то, что законопроект прямо закрепляет за федеральными органами исполнительной власти право влиять на назначение топ-чиновников в регионах, в той же сфере здравоохранения или образования, обратил внимание преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.

«Тут надо будет смотреть, в каком виде это в итоге будет реализовано. Понятно, что Москва хочет усилить контроль в таких чувствительных сферах. Но, с другой стороны, можно вспомнить ситуацию, когда только вводились карантинные ограничения. Тогда многое было делегировано субъектам Федерации, но и спрос был с губернаторов», — напомнил он.