Ижевск, 27 сентября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Неизвестная жидкость попала в реку Чегандинка возле села Чеганда Каракулинского района Удмуртии. Соответствующая информация поступила в минприроды республики, сообщает ведомство.

Пресс-служба минприроды Удмуртии Чегандинка после загрязнения

В настоящее время на место происшествия выехал сотрудник министерства вместе с представителем аккредитованной лаборатории АУ «Управление Минприроды УР», будут проведены отборы проб воды с целью определения источника негативного воздействия и загрязняющего вещества.

На месте работает беспилотный летательный аппарат лесничества для выявления возможного источника загрязнения.

Для недопущения попадания загрязняющих веществ в Каму на месте работают сотрудники управления МЧС по Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, река Чегандинка является правым притоком Камы. Устье реки находится в 182 км от села Чеганда по правому берегу Камы. Протяженность реки составляет 11 км.