Анкара, 27 сентября 2021, 18:52 — REGNUM Анкара обеспокоена возросшей частотой воздушных ударов по боевикам в сирийском Идлибе, заявил 27 сентября министр обороны Турции Хулуси Акар.

Территории на севере Сирии оккупированные Турцией (выделено красным)
Территории на севере Сирии оккупированные Турцией (выделено красным)
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По его словам, это противоречит заключенному с Россией меморандуму.

«Мы привержены принципам соглашения и тщательно выполняем его. Однако в последнее время увеличилось количество воздушных атак. Мы заявили, что это не соответствует меморандуму о взаимопонимании. Переговоры на всех уровнях по этому поводу продолжаются», — цитирует слова Акара официальный сайт минобороны Турции

Он также заявил, что Турция «должна добиться успеха здесь как для обеспечения безопасности сирийских братьев, своих войск и границ, так и для защиты своей страны, для которой неприемлема новая волна беженцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в зоне деэскалации в Идлибе хозяйничает группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеющая прямое отношение к террористам «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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