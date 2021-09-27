27 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова Путина о том, что бедность в России до сих пор не побеждена.

Елизавета Коробова, , 19:12 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что в стране до сих пор остаются непобеждённые враги: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 сентября в социальной сети Facebook.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«У нас самая богатая страна, и никаких оправданий бедности среди народа, проживающего на её территории, быть не может!» — написала Ирина Д.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что прошло слишком мало времени для победы над перечисленными президентом России проблемами.

«Курочка по зёрнышку… надо время, чтобы победить бедность. Мы последние лет 15 только видим свет в конце тоннеля. Этого слишком мало для такой страны, как Россия», — поделился своим мнением Владимир А.

Другие же отмечают, что борьба с проблемами в стране выглядит для них недостаточной, потому что решительные меры властями не предпринимаются.

«А кто с ней борется? Одни лозунги и подачки к выборам, а структурно ничего не меняется. Любые одноразовые выплаты народ приветствует, но сути это не меняет. Чтобы больше работодатель платил, нужно с работодателя снять 30% налогов на ФОТ и оставить 5% социальных, которые идут на инвалидов и др. социальные выплаты. Соответственно зарплата у сотрудников вырастет. Но встает другой вопрос: как заставить потом уже сотрудника заплатить в ПФР себе на пенсию, когда каждый видит, как ПФР строит себе дворцы и обеспечивает шикарную жизнь топ-управленцам ПФР. Соответственно нужно предложить институт накопления пенсий, сохранность которого гарантирует государство. Люди этому пока не верят. А кто захочет расставаться с длинными дешёвыми деньгами ПФР? Ответ очевиден. Вывод: дальше деклараций о борьбе дело никуда не пойдёт. Будут раздавать одноразовые платежи, делая вид борьбы с бедностью», — считает Евгений С.

Агитационный плакат «Единой России» Владимир Васильев © ИА Красная Весна

Часть людей считает, что причиной всех проблем для России является её неэффективная экономическая модель.

«Бедность — всего лишь следствие. Бороться с ней — это как лечить симптомы. Она так или иначе будут со временем вылезать наружу. Экономика находится в полном ауте. Иностранных инвестиций практически нет, а крупный бизнес внутри России пытается вывезти денежки за границу. В стране ничего не создаётся, но зато «купи-продай» на каждом углу. Как в таких условиях вообще можно заикаться о борьбе с бедностью?» — задаётся вопросом Boris H.

Ряд пользователей указывает на то, что кадровый вопрос — вот источник всех бед Российской Федерации.

«Слишком много крыс у государственного общака. Эти люди своими вредоносными действиями и полным бездействием затормозили развитие страны и дискредитировали само понятие власти, создав в государстве социальную напряжённость. Народ хочет посадок, хлеба и зрелищ!» — пишет Di M.

Отдельные комментаторы призвали обратить свой взор на опыт соседних стран, взять оттуда всё самое лучшее и побороть в своём государстве всё самое худшее.

Пекин Николай Тасоев © ИА Красная Весна

«Никогда ничего не победить, если отсутствует желание. Посмотрите на Китай. За десять лет упорной работы они смогли преодолеть бедность! Всего-то и надо было впахивать, а не сидеть на попе ровно», — указывает Константин З.

Напомним, 27 сентября президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством о том, что в стране до сих пор остаются непобеждённые враги: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры.