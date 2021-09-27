Бишкек, 27 сентября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Заместитель министра экономики и финансов Киргизии Руслан Татиков обсудил с заместителем министра финансов России Тимуром Максимовым возможность оказания республике финансовой помощи и поддержки бюджета. Об этом сообщает пресс-служба минэкономфина сегодня, 27 сентября.

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Также на встрече, проходившей в Москве в рамках стратегической сессии Евразийского фонда стабилизации и развития, высокопоставленные чиновники рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности Российско-Киргизского фонда развития.

Особое внимание представители экономических ведомств двух стран уделили возможности выпуска фондом государственных ценных бумаг.

«Сотрудничество с Евразийским фондом стабилизации и развития для Киргизии является важным стратегическим приоритетом, с учетом того, что республика является государством-членом Евразийского экономического союза и стремится к интеграции экономики государств, как это гласит и основная миссия ЕФСР», — подчеркнул Татиков.

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