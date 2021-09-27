Тбилиси, 27 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Грузии в селе Эргнети проходит очередная, 102-я по счёту, встреча между представителями Грузии и Южной Осетией в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

Главная тема переговоров — «ползучая оккупация и незаконные задержания гражданских лиц». Официальный Тбилиси поднимет вопрос о безоговорочном освобождении Геннадия Бестаева, который сейчас удерживается на территории Южной Осетии. Недавно стало известно о задержании ещё одного гражданина Грузии — Гелы Гочошвили, которого осетинская сторона обвиняет в совершении уголовного преступления. Также будет рассмотрена тяжёлая гуманитарная ситуация в Ленингоре (Ахалгори).

Напомним, что Грузия регулярно обвиняет власти Южной Осетии и российских пограничников в переносе линии границы вглубь грузинской территории и в похищениях грузинских граждан.