Бишкек, 27 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов подал заявление об уходе в отставку с занимаемой должности. Об этом высокопоставленный чиновник сообщил на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сегодня, 27 сентября.

Laborpains.org Отставка

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Свое решение Шыкмаматов объяснил тем, что хочет принять участие в качестве кандидата в депутаты на предстоящих выборах в республиканский парламент, запланированных на 28 ноября 2021 года.

Глава государства заявил о готовности принять отставку Алмамбета Шыкмаматова и присвоил ему классный чин государственного советника государственной гражданской службы третьего класса.

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