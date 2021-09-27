Тамбов, 27 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Победитель олимпиады «Я — профессионал» рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, как попасть на стажировку в «компанию мечты».

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Екатерина Сафонова

Екатерина Сафонова учится в Тамбовском государственном университете им Г.Р.Державина по специальности «Специальное (дефектологическое) образование». В 2021 году она стала победителем Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» сразу по двум направлениям: «Детство как феномен» и «Специальное (дефектологическое) образование». А после олимпиады девушку пригласили в образовательный центр «Сириус» на стажировку, созданную специально для дипломантов «Я — профи». Мы поговорили с ней о том, как начать карьеру в компании мечты, каким должен быть хороший преподаватель и что делает педагога счастливым.

Екатерина, почему Вы решили связать жизнь с преподаванием?

Мой случай один из тех, когда говорят: «А как могло быть иначе»? Мои бабушка и дедушка были преподавателями, моя мама учитель. Я слушала про их интересные случаи из школы и университета, в своих играх представляла себе школьный класс и вела уроки. Разумеется, представляла себе и другие профессии, например археолога, но в решающем 11-м классе вернулась к идее работы с детьми.

Сейчас Вы проходите стажировку в образовательном центре «Сириус». Расскажите, как Вы туда попали?

Это стажировка для дипломантов олимпиады. Чтобы попасть в «Сириус», необходимо было пройти дополнительный внутренний отбор. Там проверяли знания в области педагогики и психологии, важен педагогический опыт и готовность к работе.

А почему Вы выбрали именно его?

«Сириус» — моя личная мечта со школьной скамьи. Так что это не только новый опыт работы с одаренными детьми, но и закрытие гештальта.

Чем Вы занимаетесь на стажировке?

Работа в «Сириусе» — это постоянный труд, но он действительно делает тебя счастливым. Я курирую группу детей 13−15 лет, активно занимающихся биологией, все олимпиадники. Куратор — это особый человек для команды, который организует и сопровождает всю группу и создает индивидуальный маршрут подготовки для детей. В «Сириусе» очень плотный график работы, особенно когда речь идет о профильных сменах подготовки. С детьми кураторы проводят рабочий день от и до: дети просыпаются утром, и кураторы уже рядом, дети ложатся спать, и куратор внимательно следит за тишиной и спокойствием.

Волнительно было приступать к работе в «компании своей мечты»?

Я очень переживала, но вместе со мной приехали такие же кураторы-стажеры, и мы очень поддерживали друг друга.

Что Вам дает эта стажировка?

Она помогла мне найти новые пути для своего развития в жизни, поскольку я никогда не задумывалась о работе с одаренными детьми. Здесь определяют твои сильные стороны личности, и ты осознаешь свои возможности.

Чем работа с одаренными детьми отличается от работы с другими?

Там, где другой ребенок пройдет мимо или забудет, одаренный задаст тысячу самых неожиданных вопросов, а потом еще и проверит твои ответы. Они всегда заряжены на получение новых знаний, и это здорово мотивирует тебя самого на работу.

Вы говорите, эта работа открывает сильные стороны. Вы что-то новое о себе узнали?

Сильные стороны, которые раскрывает «Сириус» в каждом, — это история очень индивидуальная. Так, до стажировки здесь я считала себя очень закрытым человеком, тяжело идущем на контакт. Прошла всего неделя в «Сириусе», которая включала в себя встречи с кураторами, сборы, консультационные встречи, мастер-классы, и вот, мне кажется, я могу спокойно вести конструктивный диалог с любым человеком на самые разные темы.

Что Вам больше всего нравится в Вашей работе куратором?

Куратора делает счастливым отдача от ребенка. Когда он отрывает голову от учебника и хочет — а это самое главное — узнать что-то в диалоге с тобой, а не в книге. Мне очень нравится, когда дети обнимаются все вместе на этаже перед сном и приглашают куратора в центр «капусты». Значит ты смог создать правильный эмоциональный настрой, что так важно для детей любого возраста.

Как Вы думаете, каким должен быть хороший педагог?

Педагог — это не просто что-то о профессии, это о самом человеке. Он должен заряжать и аккумулировать сообщество вокруг себя: детей и коллег. Педагог осуществляет важнейшее дело — развивает и обучает будущие поколения, тех, кто придет на смену нам. Дети — это «губка и зеркало». Губка, поскольку они воспринимают и вбирают в себя все, что когда-то узнали, а зеркало, потому что транслируют и используют полученные знания в жизни. Исходя из этого, я считаю, что педагогом должен быть самый достойный человек своего времени и страны, так как от его компетенций напрямую зависит лицо будущего поколения.

В «Сириус» Вы попали благодаря победе на олимпиаде «Я — профессионал». Как Вы о ней узнали?

Об олимпиаде я узнала благодаря замечательным преподавателям нашей кафедры дефектологии университета ТГУ им. Г.Р.Державина. Мой научный руководитель, Инесса Викторовна Смолярчук, смотивировала меня попробовать принять участие, и вот, кажется, меня затянуло.

А что подвигло Вас поучаствовать?

Для меня участие в олимпиаде — это проверка собственных знаний. Каждый раз, выполняя новое задание, я определяла свои слабые и сильные стороны, пробелы и успешно усвоенный материал.

Вы победили сразу в двух направлениях. В чем секрет успеха?

Это несложный вопрос — в постоянной работе над собой. Я учила, читала и еще раз учила. Мне очень помогли мои преподаватели кафедры, которые направляли меня и помогали найти литературу, объясняли непонятные для меня моменты, способствуют определению моего профессионального пути.

Чем Вы занимаетесь сейчас, кроме стажировки?

Пока — прохожу стажировку в «Сириусе» и продолжаю обучение в своем университете. На этом курсе планирую официально устроиться в образовательное учреждение по профилю обучения. Мне хочется, чтобы моя деятельность была завязана на непосредственной работе с детьми.

Чего бы Вам хотелось достичь в своей сфере?

Хочется достичь профессионального успеха. Быть может, я не смогу внести что-то невероятное и прогрессивно новое в систему общего и инклюзивного образования, но оказывать систематическую помощь и вести образовательную деятельность — это минимум моих собственных требований.

Чего бы Вы пожелали будущим участникам олимпиады?

Не бояться участвовать и пробовать себя. Каждый год добавляют новые направления олимпиады, отслеживайте их и принимайте участие! Но в погоне за знаниями и успехом не забывайте заботиться о себя. У вас все получится.