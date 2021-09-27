Москва, 27 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Минсельхоз России договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на птицы до конца текущего года. Об этом сообщает 27 сентября пресс-служба министерства.

Peter Griffin Мясо птицы

Отмечается, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провёл совещание с крупнейшими производителями, а также представителями Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК, в ходе которого обсуждалась текущая ситуация в отрасли птицеводства.

В ходе совещания глава Минсельхоза указал, что в текущем году ряд факторов привёл к снижению объёмов производства. В числе таковых он назвал проблемы с импортом инкубационного яйца в начале года, а также неблагоприятную эпизоотическую обстановку в ряде регионов.

Патрушев напомнил, что в марте Минсельхозом был выработан комплекс мер, которые позволили оказать бизнесу поддержку и практически восстановить объёмы и стабилизировать рынок к середине лета. В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен, сообщил он.

Министр также отметил, что ведомством достигнуты договорённости с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз также подготовит обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учётом сезонности производства данной продукции.