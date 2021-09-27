Калуга, 27 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В Калужской области от COVID-19 привиты 298 тыс. 318 человек. В регион поступило 410 тыс. 892 комплекта вакцины от новой коронавирусной инфекции. Открыто 47 пунктов вакцинации, работают 17 мобильных пунктов и 46 выездных бригад. Об этом 27 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра здравоохранения области Илью Мохова.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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В области одновременно продолжается вакцинация от гриппа, которую необходимо проводить в сентябре — ноябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту прикрепления, запись на вакцинацию осуществляется в регистратуре поликлиник. Вакцинация от COVID-19 не отменяет вакцинацию от гриппа, ведь при заражении новой коронавирусной инфекцией любая другая инфекция может усугубить течение болезни. Интервал между вакцинацией от гриппа и от COVID-19 должен составлять не меньше месяца.

«Вакцинация против гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна, так как сочетание двух инфекций (если человек заразится и той, и другой одновременно) — серьезный риск для здоровья», — отметил Илья Мохов.

По данным мониторинга областного управления Роспотребнадзора, против гриппа к 24 сентября привиты 29 997 человек, охват прививками составил 3%.