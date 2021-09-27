Великий Новгород, 27 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. По данным на 27 сентября, 174 497 жителей Новгородской области сделали первую часть двухкомпонентной прививки от коронавируса, а 141 023 человека уже привились двукратно, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Численность населения Новгородской области составляет 592 тыс. человек.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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Власти региона заявляют о необходимости активизировать кампанию по вакцинации и в качестве аргумента для сомневающихся приводят тот факт, что 99,7% граждан, переболевших коронавирусной инфекцией с начала прививочной кампании, не были привиты. При этом все заболевшие вакцинированные перенесли инфекцию в легкой форме.

«Это наглядная статистика для тех, кто собирается избежать вакцинации и считает, что коронавирусная инфекция далеко и никогда их не коснется. Коллеги, мы не должны останавливать вакцинацию», — заявил заместитель губернатора Новгородской области — руководитель администрации губернатора Андрей Данилов, слова которого приводит пресс-центр областного правительства.

В регионе работают 80 пунктов вакцинации от коронавируса, у концу недели в регион поступит 13 800 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).