Советский район, Саратовская область, 27 сентября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Тюльпанная степь в долине реки Мечетка в Советском районе Саратовской области стала новым памятником природы. Соответствующее постановление подписано 27 сентября в правительстве региона.

toddwmac Тюльпаны

Особо охраняемая природная территория создана для сохранения степного участка с крупной популяцией тюльпана Геснера.

«Типичная ковыльно-типчаковая степь здесь сохраняет черты заволжских ландшафтов до их масштабной распашки во второй половине XX века. В границы природного памятника также включат участки долины нижнего течения реки Мечетки, сохранившие зональные степные растительные сообщества, в том числе с растениями, занесенными в Красную книгу», — уточнили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии области.

Тюльпанная степь площадью 721 га находится в 1,5 км к востоку от поселка Степное Советского района. Она стала шестой покрытой тюльпанами степью, взятой под охрану в Саратовской области. До нее в реестр памятников природы вошли: Куриловская степь в Новоузенском районе, Финайкинская степь в Алгайском районе, Новозизевская в Дергачах, Максютовская — в Пугачевском районе и «Иваново поле» в Федоровском районе.

ИА REGNUM напоминает, в апреле в Саратовской области прошел фестиваль тюльпанов.

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