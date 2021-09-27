Нижний Новгород, 27 сентября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. 27 сентября на стадионе «Нижний Новгород» в матче девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Нижний Новгород» сыграет с московским ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА

Стартовые составы команд:

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Горбунов, Маляров, Масоэро, Кечкеш, Козлов, Калинский, Бумаль, Ткачук, Балай.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Зайнутдинов, Обляков, Ахметов, Мухин, Эджуке, Чалов, Яковлев.

В стартовом составе «красно-синих» выйдет 22-летний защитник сборной Словении Яка Бийол, который 20 сентября в матче со «Спартаком» получил повреждение и был заменен.

На данный момент ЦСКА с тринадцатью набранными очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород», набрав одиннадцать очков, расположился тремя позициями ниже.